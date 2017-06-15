Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30082638/
15 июня 2017, 13:34 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Иво Карлович отдал сопернику лишь пять геймов

24-я ракетка мира, хорват Иво Карлович, взял верх над американцем Стефаном Козловым, занимающим 150-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Хертогенбосе.

24-я ракетка мира хорват <span class=error>Иво</span> Карлович взял верх над американцем <span class=error>Стефаном</span> Козловым занимающим 150-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 6/1 во втором круге турнира в Хертогенбосе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 56 минут. За это время 38-летний Карлович сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 19-летний Козлов трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Карлович сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Аранта Рус продолжает выступление на турнире в Хертогенбосе

Фелисиано Лопес взял верх над Жереми Шарди на соревнованиях в Штутгарте

Александра Панова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Венгрии