Ricoh Open. Иво Карлович отдал сопернику лишь пять геймов
24-я ракетка мира, хорват Иво Карлович, взял верх над американцем Стефаном Козловым, занимающим 150-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/1 во втором круге турнира в Хертогенбосе.
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Матч продолжался 56 минут. За это время 38-летний Карлович сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Карлович сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.
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