Ricoh Open. Иво Карлович отдал сопернику лишь пять геймов

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Матч продолжался 56 минут. За это время 38-летний Карлович сделал девять эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 19-летний Козлов трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Карлович сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с австралийцем Танаси Коккинакисом.