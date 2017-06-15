Das ist fantastisch. Как Хаас шокировал Федерера
Роджер Федерер, вернувшийся в тур после трёхмесячной паузы, сенсационно проиграл Томми Хаасу на травяном турнире в Штутгарте.
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Возвращение на траву
Роджер Федерер вернулся. Правда, всего на один матч. Швейцарец, который не играл с победного турнира в Майами и который пропустил весь грунтовый сезон, начал подготовку к Уимблдону на соревновании в Штутгарте. Как первый сеяный, он пропускал первый круг, а во втором встречался с Томми Хаасом. Соперник не самый простой, но, конечно, проходимый. Немец
Хаас прервал серию неудач на турнире в Хьюстоне, а затем выиграл ещё несколько матчей на других грунтовых соревнованиях, участвуя в них по защищённому рейтингу. В Штутгарте ему предоставили «уайлд-кард», и в первом раунде он не без труда победил
Прекрасное начало
Швейцарец проводит великолепный сезон. Он победил на Australian Open, в Майами и
Вчера днём, 14 июня, Федерер вышел на центральный корт теннисной арены в Штутгарте. Швейцарца любят по всему миру, но в Германии к нему относятся с особой любовью. В 95% матчей за Роджера болеет почти весь стадион, но, конечно, и у Хааса было в этот день много поклонников,
Федерер выполнял эйс за эйсом, регулярно ходил вперёд и точно атаковал ударом справа. Роджер всё делал быстро и чётко. Нельзя сказать, что Томми играл плохо, но на таких скоростях ему было сложно
Хаас провёл лучший матч в этом десятилетии
Каждый брал свои очки вплоть до счёта 5:4, когда Федерер пробил в сетку справа при выполнении не самого сложного удара. Роджер отыграл двойной сетбол, а затем ещё один, а отличная подача помогла заработать первый матчбол. У него была возможность его реализовать, но удар слева по линии оказался чуть неточным по длине. А при счёте 9:8 Роджер рискнул на второй подаче и допустил двойную. Вот так Томми совершенно неожиданно сравнял счёт по сетам. Отметим, что в пятом розыгрыше немцу повезло — мяч после его удара задел сетку и перевалился на сторону соперника так, что Федерер не имел возможности его догнать. Только спустя пять минут стала очевидна вся значимость этого очка.
Казалось, что швейцарец в третьем сете сможет прибавить. Возможно, он сам немного расслабился, поскольку в первые 35 минут всё шло для него слишком легко. Однако на деле выяснилось, что дело не в послаблении концентрации — просто уровень Федерера стал стремительно падать, а сам швейцарец ничего не мог с этим поделать. При этом, конечно, не всё зависело от него самого. Хаас с середины второй партии заиграл просто блестяще. Он наладил точность и регулярно стал попадать под боковые и задние линии, но важнее именно то, что он отлично держал длину и не давал Федереру лёгких возможностей для атак.
Скорее всего, Томми провёл свой лучший матч в этом десятилетии. Во всяком случае во второй половине встречи немец действовал шикарно. Он замечательно передвигался, успевал почти ко всем мячам и в
Для немца это первый успех в матче с теннисистом топ-10 с мая 2014 года. Федерер же потерпел лишь второе поражение в сезоне, при этом вновь с матчбола — в игре с Донским он тоже был в одном мяче от победы. Всего в шестой раз Федерер проиграл в первом матче на травяном турнире и впервые с Уимблдона-2002, где его победил Марио Анчич. Отметим, что Роджер очень тепло обнялся с Томми (они являются друзьями и всего несколько дней назад провели совместную тренировку), а затем поблагодарил публику за поддержку. «По-моему, это был типичный травяной матч. Розыгрыши были не очень длинными, и всё решалось парой подач и приёмов. Если по такой игре не использовать своих шансов, как это сделал я, выиграв первый сет и ведя с брейком, то в итоге винить можно только себя. Должен признать, что он сегодня был немного лучше меня. Это досадно, но иногда так бывает», — рассказал Роджер после матча. Исправить свои ошибки Федерер постарается уже на следующей неделе. В Германии пройдёт ещё один травяной турнир, теперь в Галле.
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