Каролина Плишкова снялась с турнира в Бирмингеме из-за травмы
Чешская теннисистка Каролина Плишкова решила не выступать на соревнованиях Aegon Classic Birmingham, которые пройдут с 19 по 25 июня в Бирмингеме. Причиной такого решения стала травма правого локтя спортсменки.
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«Локоть беспокоил меня на протяжении нескольких недель, поэтому сейчас мне необходим отдых. Моя цель — как можно лучше подготовиться к Уимблдону», — приводит слова Плишковой CTK.
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