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https://sport.mail.ru/news/tennis/30080791/
15 июня 2017, 11:53 | Теннис | GoTennis.ru

Саманта Стосур, вероятно, пропустит Уимблдон из-за травмы

Австралийская теннисистка Саманта Стосур может пропустить Уимблдон из-за травмы. Последние исследования показали, что у спортсменки стрессовый перелом правой руки. Об этом сообщает издание Fox Sports.

Австралийская теннисистка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> может пропустить Уимблдон <nobr>из-за </nobr>травмы. Последние исследования показали что у спортсменки стрессовый перелом правой руки. Об этом сообщает издание Fox Sports. Увеличить
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Она уже снялась с турнира в Истбурне, которые предшествует Уимблдону.

Тем не менее, 33-летняя спортсменка надеется восстановиться к US Open.
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