Саманта Стосур, вероятно, пропустит Уимблдон из-за травмы
Австралийская теннисистка Саманта Стосур может пропустить Уимблдон
из-за травмы. Последние исследования показали, что у спортсменки стрессовый перелом правой руки. Об этом сообщает издание Fox Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Она уже снялась с турнира в Истбурне, которые предшествует Уимблдону.
Тем не менее, 33-летняя спортсменка надеется восстановиться к US Open.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter