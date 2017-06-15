Роджер Федерер не сыграет в матче «Кубка Дэвиса» против сборной Беларуси
Швейцарец Роджер Федерер принял решение не выступать в составе национальной команды в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против сборной Беларуси в сентябре. Об этом сообщает Bieler Tagblatt.
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Спортсмен уже сообщил об этом руководству сборной, мотивируя это тем, что ему нужен отдых перед турниром в Шанхае.
Его соотечественник Стэн Вавринка примет решение о своём участии непосредственно перед матчем.
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