Роджер Федерер не сыграет в матче «Кубка Дэвиса» против сборной Беларуси

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Спортсмен уже сообщил об этом руководству сборной, мотивируя это тем, что ему нужен отдых перед турниром в Шанхае.

Его соотечественник Стэн Вавринка примет решение о своём участии непосредственно перед матчем.