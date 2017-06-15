Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30079929/
15 июня 2017, 10:54 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер не сыграет в матче «Кубка Дэвиса» против сборной Беларуси

Швейцарец Роджер Федерер принял решение не выступать в составе национальной команды в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» против сборной Беларуси в сентябре. Об этом сообщает Bieler Tagblatt.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> принял решение не выступать в составе национальной команды в матче командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> против сборной <span class=error>Беларуси</span> в сентябре. Об этом сообщает Bieler Tagblatt. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмен уже сообщил об этом руководству сборной, мотивируя это тем, что ему нужен отдых перед турниром в Шанхае.

Его соотечественник Стэн Вавринка примет решение о своём участии непосредственно перед матчем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

Владимир Самсонов не пробился в четвертьфинал ЧМ по настольному теннису

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Саманта Стосур, вероятно, пропустит Уимблдон из-за травмы

Жюльен Беннето: Мне удалось принять правильные решения, которые помогли мне победить

Роджер Федерер не сыграет в матче "Кубка Дэвиса" против сборной Беларуси