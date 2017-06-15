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15 июня 2017, 10:20 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Теперь я смогу лучше подготовиться к соревнованиям в Галле и Уимблдону

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от своего выступления на турнире в Штутгарте, где он проиграл на стадии второго круга.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> поделился впечатлениями от своего выступления на турнире в Штутгарте где он проиграл на стадии второго круга. Увеличить
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«В прошлом году мне удалось дойти здесь до полуфинала, а теперь проиграл в первом же матче. Конечно, это совсем не то, на что я рассчитывал. Особенно на траве, где я всегда показывал хорошие результаты. Когда ты упускаешь шансы, выигрывая первый сет и ведя во втором с брейком, винить можно только себя.

Конечно, мне бы хотелось подольше задержаться в Штутгарте и получить шанс выиграть турнир, так что я огорчён своим результатом. Мне здесь нравится.

Однако я стараюсь смотреть на ситуацию позитивно. Теперь я смогу лучше подготовиться к турниру в Галле. Я тренировался на траве на протяжении двух недель, так что в любом случае рад, что смог провести матч. Конечно, ощущения совсем не такие, как после тренировок, чувствуется усталость. Зато теперь я смогу лучше подготовиться к соревнованиям в Галле, а потом и к Уимблдону, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
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