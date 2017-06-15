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15 июня 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Элисон Риске навестила пациентов клиники для неизлечимо больных детей и молодёжи в Ноттингеме

Американка Элисон Риске посетила клинику для неизлечимо больных детей и молодых людей в Ноттингеме. Спортсменка пообщалась с пациентами и раздала автографы. Об этом сообщается в официальном микроблоге клиники на сервисе Twitter.

Американка <span class=error>Элисон</span> Риске посетила клинику для неизлечимо больных детей и молодых людей в Ноттингеме. Спортсменка пообщалась с пациентами и раздала автографы. Об этом сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> клиники на сервисе Twitter. Увеличить
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Сама Риске в своём микроблоге на сервисе Twitter написала, что была рада этой встрече.
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде, призовой фонд которого составляет около $800 тыс. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
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Элисон Риске навестила пациентов клиники для неизлечимо больных детей и молодёжи в Ноттингеме