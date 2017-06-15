Элисон Риске навестила пациентов клиники для неизлечимо больных детей и молодёжи в Ноттингеме
Американка Элисон Риске посетила клинику для неизлечимо больных детей и молодых людей в Ноттингеме. Спортсменка пообщалась с пациентами и раздала автографы. Об этом сообщается в официальном микроблоге клиники на сервисе Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Сама Риске в своём микроблоге на сервисе Twitter написала, что была рада этой встрече.
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