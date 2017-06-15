Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Стэнфорде

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Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния).

«Я рада, что снова выступлю на турнире в Стэнфорде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за предоставленную мне возможность играть», — сказала Шарапова.

Ранее стало известно, что из-за травмы россиянка не сможет принять участия в турнире в Бирмингеме ( 17—25 июня ) и третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне ( 3—16 июля ).

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова выступала в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона.

На турнире в Стэнфорде Шарапова выступала три раза и однажды смогла дойти до финала, но в решающем матче в 2010 году россиянка уступила Виктории Азаренко из Белоруссии. В последний раз Шарапова выступала в Стэнфорде в 2011 году.