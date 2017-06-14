Томми Хаас: Федерер — лучший игрок всех времён. Эта победа — одна из лучших в моей карьере
Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером во втором раунде турнира в Штутгарте.
«Если честно, у меня просто нет слов. Давненько я не побеждал в двух матчах подряд. А добиться этого сейчас, в матче против Роджера — это один из лучших моментов моей карьеры.
Он мой близкий друг, так что я испытываю сдержанную радость. Это завершающий этап моей карьеры, поэтому я остаюсь спокойным. Всегда
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