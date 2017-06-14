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https://sport.mail.ru/news/tennis/30076470/
14 июня 2017, 23:13 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас: Федерер — лучший игрок всех времён. Эта победа — одна из лучших в моей карьере

Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером во втором раунде турнира в Штутгарте.

«Если честно, у меня просто нет слов. Давненько я не побеждал в двух матчах подряд. А добиться этого сейчас, в матче против Роджера — это один из лучших моментов моей карьеры.

Он мой близкий друг, так что я испытываю сдержанную радость. Это завершающий этап моей карьеры, поэтому я остаюсь спокойным. Всегда кто-то проигрывает, и в последнее время это чаще. Было приятно играть перед соотечественниками. К тому же это был матч против друга, кумира и лучшего игрока всех времён. Великолепно, — цитирует Томми пресс-служба АТР.
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