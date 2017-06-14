Томми Хаас: Федерер - лучший игрок всех времён. Эта победа - одна из лучших в моей карьере

«Если честно, у меня просто нет слов. Давненько я не побеждал в двух матчах подряд. А добиться этого сейчас, в матче против Роджера — это один из лучших моментов моей карьеры.

Он мой близкий друг, так что я испытываю сдержанную радость. Это завершающий этап моей карьеры, поэтому я остаюсь спокойным. Всегда кто-то проигрывает, и в последнее время это чаще. Было приятно играть перед соотечественниками. К тому же это был матч против друга, кумира и лучшего игрока всех времён. Великолепно, — цитирует Томми пресс-служба АТР.