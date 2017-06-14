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14 июня 2017, 21:42 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер останется первой ракеткой мира до старта Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер не покинет первую строчку мировой табели о рангах до старта Уимблдона, который пройдёт с 3 по 16 июля.

Причиной этого станет тот факт, что румынка Симона Халеп снялась с соревнований в Бирмингеме, на которых она могла отыграть 185 очков отставания от Кербер.

У Халеп есть всего один шанс стать первой ракеткой мира до начала британского «мэйджора» — взять wild card на турнир в Истбурне и заработать там более 185 баллов рейтинга.
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