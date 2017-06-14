Роджер Федерер потерпел поражение от Томми Хааса во втором раунде турнира в Штутгарте

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За 1 час 54 минуты матча Роджер сделал двадцать три эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Томми двенадцать раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 13:4 в пользу швейцарца.

В четвертьфинале турнира Mercedes Cup Хаас выступит против немца Миши Зверева.