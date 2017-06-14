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https://sport.mail.ru/news/tennis/30075152/
14 июня 2017, 19:52 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер потерпел поражение от Томми Хааса во втором раунде турнира в Штутгарте

Пятая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер, во втором круге соревнований в немецком городе Штутгарт уступил хозяину кортов Томми Хаасу, занимающему 302-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/7 (8), 4/6.

Пятая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> во втором круге соревнований в немецком городе Штутгарт уступил хозяину кортов <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаасу</span> занимающему 302-е место мирового рейтинга — 6/2 6/7 (8) 4/6. Увеличить
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За 1 час 54 минуты матча Роджер сделал двадцать три эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Томми двенадцать раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 13:4 в пользу швейцарца.

В четвертьфинале турнира Mercedes Cup Хаас выступит против немца Миши Зверева.
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