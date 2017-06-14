Число зверя. Главные цифры Рафаэля Надаля на пути к «Десиме»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

10

Победа в воскресном финале позволила Рафе стать первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть один и тот же «мэйджор» десять раз. Именно благодаря Надалю вошёл в обиход термин La Decima, т.е. «Десятка» по-испански. Рафаэль смог завоевать десять трофеев ещё на двух турнирах — в Монте-Карло и Барселоне, причём произошло это также в этом году.



Надаль опередил Мартину Навратилову (9 титулов на Уимблдоне), Роджера Федерера и Пита Сампраса (по 7 трофеев на Уимблдоне), Новака Джоковича (6 побед на Australian Open) и Бьорна Борга (6 триумфов на «Ролан Гаррос»).



Отметим также, что Роджер Федерер восемь раз становился чемпионом турнира в Галле, а легендарный аргентинский «грунтовик» Гильермо Вилас столько же раз первенствовал на соревнованиях в Буэнос-Айресе.

15

Теперь в активе Надаля значится 15 побед на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре он обошёл Пита Сампраса и по-прежнему уступает лишь Федереру (18 титулов), опережая при этом Новака Джоковича и австралийскую легенду Роя Эмерсона (у обоих — по 12 трофеев).

53

Титул в Париже стал для Рафаэля 53-м в карьере на грунте. Никто и никогда в Открытой эре не выигрывал столько трофеев на одном типе покрытия. У ближайшего преследователя Надаля — всё того же Гильермо Виласа, рекорд которого испанец побил в Монте-Карло, — 49 титулов. Третьим в этом списке идёт австриец Томас Мустер, который 40 раз побеждал на грунтовых турнирах.

73

Именно столько трофеев в общей сложности завоевал Рафаэль Надаль. Это пятый показатель в истории после Джимми Коннорса (109), Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (91) и Джона Макинроя (77).

79−2

Это соотношение побед и поражений Рафаэля на «Ролан Гаррос», который он впервые выиграл в уже далёком 2005 году, причём сделал это с первой попытки. Два его поражения пришлись на четвёртый круг French Open-2009, когда Рафа уступил Робину Содерлингу, и четвертьфинал Roland Garros-2015, где он проиграл Новаку Джоковичу. Стоит добавить, что в прошлом сезоне Надаль снялся с матча третьего раунда против соотечественника Марселя Гранольерса.

3

В третий раз Рафаэль сумел стать триумфатором «Шлема», не проиграв по ходу соревнований ни одной партии. Ранее это удавалось ему в 2008 и 2010 году, конечно же также на Открытом первенстве Франции. Лишь трём игрокам — Роджеру Федереру, Илие Настасе и Кен Розуоллу — также покорялось подобное достижение, причём каждому из них лишь по разу.

35

Именно столько геймов отдал соперникам суммарно Надаль за весь турнир. Для сравнения, большего всего геймов на пути к победе на «Ролан Гаррос» Рафа отдал в 2011 году (96), а самым «неудачным» в этом плане стал Уимблдон-2010, где испанец уступал в 100 геймах, что, впрочем, не помешало ему оформить вторую викторию на британском «мэйджоре».



Рекорд по минимальному числу геймов, отданных оппонентам на пути к трофею, принадлежит Бьорну Боргу, который в 1978 году на French Open проиграл суммарно лишь 32 гейма. Третье место в этом перечне также досталось великому шведу — в 1980 году триумф на Roland Garros ему омрачили только 38 проигранных геймов.

30+

С учётом победы 35-летнего Федерера на Открытом чемпионате Австралии, впервые с 1972 года два теннисиста в возрасте более 30 лет стали чемпионами двух первых «мэйджоров» сезона. Тогда успех праздновали 37-летний Кен Розуолл и 34-летний Андрес Химено соответственно.



Единственный случай в Открытой эре, когда все четыре «Шлема» в календарном году доставались спортсменам старше 30 лет произошёл в 1969 году, когда все трофеи завоевал Род Лэйвер.