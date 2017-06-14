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https://sport.mail.ru/news/tennis/30074266/
14 июня 2017, 18:20 | Теннис | GoTennis.ru

Хертогенбос. Александр Зверев отдал Адриану Маннарино пять геймов

Десятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, во втором круге турнира в Голландском городе Хертогенбос оказался сильнее француза Адриана Маннарино, занимающего 62-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/3.

Спортсмены провели на корте 54 минуты, за которые Александр десять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Адриан сделал один эйс и трижды ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу немца.

За выход в полуфинал соревнований Ricoh Open Зверев поборется с победителем матча между французами Николя Маю и Жюльеном Беннето.
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