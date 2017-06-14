Хертогенбос. Александр Зверев отдал Адриану Маннарино пять геймов

Спортсмены провели на корте 54 минуты, за которые Александр десять раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Тогда как Адриан сделал один эйс и трижды ошибся при подаче. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу немца.

За выход в полуфинал соревнований Ricoh Open Зверев поборется с победителем матча между французами Николя Маю и Жюльеном Беннето.