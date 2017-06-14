Хертогенбос. Александр Зверев отдал Адриану Маннарино пять геймов
Десятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, во втором круге турнира в Голландском городе Хертогенбос оказался сильнее француза Адриана Маннарино, занимающего 62-е место мирового рейтинга, — 6/2, 6/3.
Спортсмены провели на корте 54 минуты, за которые Александр десять раз подал навылет и реализовал пять
За выход в полуфинал соревнований Ricoh Open Зверев поборется с победителем матча между французами Николя Маю и Жюльеном Беннето.
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