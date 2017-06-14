Доминика Цибулкова потерпела поражение на старте турнира в Хертогенбосе

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Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время теннисистки реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 28-летняя Цибулкова выполнила два эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 20-летняя Лоттнер девять раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Лоттнер на соревнованиях Ricoh Open будет россиянка Евгения Родина.