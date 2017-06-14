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14 июня 2017, 16:54 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова потерпела поражение на старте турнира в Хертогенбосе

Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 161-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 5/7, 6/2, 4/6 в первом раунде турнира в Хертогенбосе.

Шестая ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова проиграла немке <span class=error>Антонии</span> <span class=error>Лоттнер</span> занимающей 161-ю строчку рейтинга WTA со счётом 5/7 6/2 4/6 в первом раунде турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время теннисистки реализовали по четыре брейк-пойнта. При этом 28-летняя Цибулкова выполнила два эйса и пять раз ошиблась при подаче, а 20-летняя Лоттнер девять раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Следующей соперницей Лоттнер на соревнованиях Ricoh Open будет россиянка Евгения Родина.
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