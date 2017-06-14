Доминика Цибулкова потерпела поражение на старте турнира в Хертогенбосе
Шестая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 161-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 5/7, 6/2, 4/6 в первом раунде турнира в Хертогенбосе.
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Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время теннисистки реализовали по четыре
Следующей соперницей Лоттнер на соревнованиях Ricoh Open будет россиянка Евгения Родина.
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