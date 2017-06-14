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14 июня 2017, 16:40 | Теннис | GoTennis.ru

Магда Линетт покидает соревнования в Ноттингеме

77-я ракетка мира, полька Магда Линетт, уступила американке Кристи Ан, занимающей 131-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 1/6 во втором раунде турнира в Ноттингеме.

77-я ракетка мира полька Магда <span class=error>Линетт</span> уступила американке <span class=error>Кристи</span> Ан занимающей 131-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 1/6 во втором раунде турнира в Ноттингеме. Увеличить
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За 1 час 6 минут матча 25-летняя Линетт трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 24-летняя Ан выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Ан поборется либо с американкой Элисон Риске, либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
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