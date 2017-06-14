Магда Линетт покидает соревнования в Ноттингеме
77-я ракетка мира, полька Магда Линетт, уступила американке Кристи Ан, занимающей 131-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 1/6 во втором раунде турнира в Ноттингеме.
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За 1 час 6 минут матча 25-летняя Линетт трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка, а 24-летняя Ан выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Ан поборется либо с американкой Элисон Риске, либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой.
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