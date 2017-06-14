Ricoh Open. Наталья Вихлянцева одолела Андреа Петкович
74-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, взяла верх над немкой Андреа Петкович, занимающей 84-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 5/7, 6/2 во втором круге турнира в Хертогенбосе.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала девять
В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Вихлянцевой предстоит поединок против победительницы матча между чешкой Андреа Главачковой и голландкой Арантой Рус.
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