Ricoh Open. Наталья Вихлянцева одолела Андреа Петкович

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Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов, а 29-летняя Петкович один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Вихлянцевой предстоит поединок против победительницы матча между чешкой Андреа Главачковой и голландкой Арантой Рус.