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https://sport.mail.ru/news/tennis/30072876/
14 июня 2017, 16:30 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Наталья Вихлянцева одолела Андреа Петкович

74-я ракетка мира, россиянка Наталья Вихлянцева, взяла верх над немкой Андреа Петкович, занимающей 84-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 5/7, 6/2 во втором круге турнира в Хертогенбосе.

74-я ракетка мира россиянка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> взяла верх над немкой <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> занимающей 84-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 5/7 6/2 во втором круге турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За это время 20-летняя Вихлянцева сделала четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов, а 29-летняя Петкович один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала шесть брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Вихлянцевой предстоит поединок против победительницы матча между чешкой Андреа Главачковой и голландкой Арантой Рус.
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