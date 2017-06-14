Ноттингем. Эшли Барти отдала сопернице лишь три гейма
88-я ракетка мира, австралийка Эшли Барти, переиграла хорватку Яну Фетт, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме.
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Встреча длилась 56 минут. За это время 21-летняя Барти сделала семь эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Барти сыграет либо с британкой Йоханной Контой, либо с бельгийкой Яниной Викмайер.
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