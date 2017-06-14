Ноттингем. Эшли Барти отдала сопернице лишь три гейма

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Встреча длилась 56 минут. За это время 21-летняя Барти сделала семь эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Фетт дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Барти сыграет либо с британкой Йоханной Контой, либо с бельгийкой Яниной Викмайер.