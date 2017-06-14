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14 июня 2017, 15:51 | Теннис | GoTennis.ru

Ноттингем. Эшли Барти отдала сопернице лишь три гейма

88-я ракетка мира, австралийка Эшли Барти, переиграла хорватку Яну Фетт, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме.

88-я ракетка мира австралийка <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> переиграла хорватку Яну <span class=error>Фетт</span> занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/1 во втором круге турнира в Ноттингеме. Увеличить
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Встреча длилась 56 минут. За это время 21-летняя Барти сделала семь эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 20-летняя Фетт дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Барти сыграет либо с британкой Йоханной Контой, либо с бельгийкой Яниной Викмайер.
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