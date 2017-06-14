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14 июня 2017, 15:49 | Теннис | GoTennis.ru

Хертогенбос. Леся Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира

37-я ракетка мира, украинка Леся Цуренко, переиграла чешку Петру Крейсову, занимающую 277-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 во втором раунде турнира в Хертогенбосе.

37-я ракетка мира украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> переиграла чешку Петру <span class=error>Крейсову</span> занимающую 277-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/3 во втором раунде турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Матч продолжался 59 минут. За это время 28-летняя Цуренко ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а 26-летняя Крейсова выполнили один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Цуренко скрестит ракетки либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с беларуской Александрой Соснович.
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