Антидопинговоей агентство Франции раскритиковало ITF за отказ сотрудничать
Представители Антидопингового агентства Франции (AFLD) выступили с критикой в адрес Международной федерации тенниса (ITF), утверждая, что она мешает им выполнять свою работу.
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«ITF крайне презрительно относится к национальным антидопинговым агентствам», — заявил директор AFLD Дамьен Рессьо изданию L’Equipe.
«Федерация отказывается сотрудничать. На протяжении нескольких лет мы пытаемся добиться соглашения с ними, но они не хотят идти навстречу. Чтобы контролировать соблюдение теннисистами антидопинговых правил за пределами турнира, нам нужно наладить контакт с организацией, которая за это отвечает. В ответ на все наши письма они лишь отправили нам некоторые данные о местоположении теннисистов, которые оказались неточными», — подтвердил президент AFLD Брюно Женевуа.
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