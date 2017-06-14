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https://sport.mail.ru/news/tennis/30071614/
14 июня 2017, 14:57 | Теннис | GoTennis.ru

Антидопинговоей агентство Франции раскритиковало ITF за отказ сотрудничать

Представители Антидопингового агентства Франции (AFLD) выступили с критикой в адрес Международной федерации тенниса (ITF), утверждая, что она мешает им выполнять свою работу.

Представители Антидопингового агентства Франции (<span class=error>AFLD</span>) выступили с критикой в адрес Международной федерации тенниса (ITF) утверждая что она мешает им выполнять свою работу. Увеличить
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«ITF крайне презрительно относится к национальным антидопинговым агентствам», — заявил директор AFLD Дамьен Рессьо изданию L’Equipe.

«Федерация отказывается сотрудничать. На протяжении нескольких лет мы пытаемся добиться соглашения с ними, но они не хотят идти навстречу. Чтобы контролировать соблюдение теннисистами антидопинговых правил за пределами турнира, нам нужно наладить контакт с организацией, которая за это отвечает. В ответ на все наши письма они лишь отправили нам некоторые данные о местоположении теннисистов, которые оказались неточными», — подтвердил президент AFLD Брюно Женевуа.
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