Антидопинговоей агентство Франции раскритиковало ITF за отказ сотрудничать

«ITF крайне презрительно относится к национальным антидопинговым агентствам», — заявил директор AFLD Дамьен Рессьо изданию L’Equipe.

«Федерация отказывается сотрудничать. На протяжении нескольких лет мы пытаемся добиться соглашения с ними, но они не хотят идти навстречу. Чтобы контролировать соблюдение теннисистами антидопинговых правил за пределами турнира, нам нужно наладить контакт с организацией, которая за это отвечает. В ответ на все наши письма они лишь отправили нам некоторые данные о местоположении теннисистов, которые оказались неточными», — подтвердил президент AFLD Брюно Женевуа.