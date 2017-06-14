Донна Векич преодолела барьер второго круга соревнований в Ноттингеме

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За 1 час 26 минут матча 20-летняя Векич сделала девять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Боузрап дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Векич померится силами либо с американкой Кристиной МакХэйл, либо с гречанкой Марией Саккари.