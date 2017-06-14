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14 июня 2017, 14:56 | Теннис | GoTennis.ru

Донна Векич преодолела барьер второго круга соревнований в Ноттингеме

70-я ракетка мира, хорватка Донна Векич, сломила сопротивление американки Джулии Боузрап, занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/4 во втором раунде турнира в Ноттингеме.

70-я ракетка мира хорватка Донна <span class=error>Векич</span> сломила сопротивление американки <span class=error>Джулии</span> Боузрап занимающей 87-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/4 во втором раунде турнира в Ноттингеме. Увеличить
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За 1 час 26 минут матча 20-летняя Векич сделала девять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 25-летняя Боузрап дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Aegon Open Nottingham Векич померится силами либо с американкой Кристиной МакХэйл, либо с гречанкой Марией Саккари.
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