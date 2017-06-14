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https://sport.mail.ru/news/tennis/30070961/
14 июня 2017, 14:34 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Карина Виттхёфт взяла верх над Камилой Джорджи

66-я ракетка мира, немка Карина Виттхёфт, одолела итальянку Камила Джорджи, занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (5), 6/3 во втором круге турнира в Хертогенбосе.

66-я ракетка мира немка Карина Виттхёфт одолела итальянку <span class=error>Камила</span> <span class=error>Джорджи</span> занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (5) 6/3 во втором круге турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время 22-летняя Виттхёфт сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 25-летняя Джорджи дважды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

Следующей соперницей Виттхёфт на соревнованиях Ricoh Open станет либо эстонка Анетт Контавейт, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.
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