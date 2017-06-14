Ricoh Open. Карина Виттхёфт взяла верх над Камилой Джорджи

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Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время 22-летняя Виттхёфт сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 25-летняя Джорджи дважды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу немки.

Следующей соперницей Виттхёфт на соревнованиях Ricoh Open станет либо эстонка Анетт Контавейт, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.