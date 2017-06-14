Ricoh Open. Карина Виттхёфт взяла верх над Камилой Джорджи
66-я ракетка мира, немка Карина Виттхёфт, одолела итальянку Камила Джорджи, занимающую 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (5), 6/3 во втором круге турнира в Хертогенбосе.
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Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время 22-летняя Виттхёфт сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала один
Следующей соперницей Виттхёфт на соревнованиях Ricoh Open станет либо эстонка Анетт Контавейт, либо бельгийка Кирстен Флипкенс.
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