Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30070711/
14 июня 2017, 14:34 | Теннис | GoTennis.ru

Миша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

31-я ракетка мира, немец Миша Зверев, взял верх над своим соотечественником Янником Ганфманном, занимающим 187-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/2 во втором раунде турнира в Штутгарте.

31-я ракетка мира немец Миша <span class=error>Зверев</span> взял верх над своим соотечественником <span class=error>Янником</span> Ганфманном занимающим 187-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (1) 6/2 во втором раунде турнира в Штутгарте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 29-летний Зверев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 25-летний соперник пять раз подал навылет, допустил два двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Зверев сразится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Томми Хаасом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Ricoh Open. Карина Виттхёфт взяла верх над Камилой Джорджи

Миша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Альяж Бедене продолжает выступление на соревнованиях в Хертогенбосе