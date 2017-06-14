Миша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

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Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 29-летний Зверев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а его 25-летний соперник пять раз подал навылет, допустил два двойные ошибки и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Зверев сразится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Томми Хаасом.