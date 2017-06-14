Миша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
31-я ракетка мира, немец Миша Зверев, взял верх над своим соотечественником Янником Ганфманном, занимающим 187-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (1), 6/2 во втором раунде турнира в Штутгарте.
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Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время 29-летний Зверев сделал шесть эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Mercedes Cup Зверев сразится с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и немцем Томми Хаасом.
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