Альяж Бедене продолжает выступление на соревнованиях в Хертогенбосе
59-я ракетка мира, британец Альяж Бедене, в двух сетах обыграл американца Эрнесто Эскобедо, занимающего 77-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе.
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 27-летний Бедене сделал десять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Бедене сразится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с люксембуржцем Жилем Мюллером.
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