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https://sport.mail.ru/news/tennis/30070497/
14 июня 2017, 14:33 | Теннис | GoTennis.ru

Альяж Бедене продолжает выступление на соревнованиях в Хертогенбосе

59-я ракетка мира, британец Альяж Бедене, в двух сетах обыграл американца Эрнесто Эскобедо, занимающего 77-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе.

59-я ракетка мира британец <span class=error>Альяж</span> <span class=error>Бедене</span> в двух сетах обыграл американца <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо занимающего 77-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/3 6/4 во втором круге турнира в Хертогенбосе. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 27-летний Бедене сделал десять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 20-летний Эскобедо трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу британца.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Бедене сразится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с люксембуржцем Жилем Мюллером.
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