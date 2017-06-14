Альяж Бедене продолжает выступление на соревнованиях в Хертогенбосе

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Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время 27-летний Бедене сделал десять эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 20-летний Эскобедо трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу британца.

В четвертьфинале соревнований Ricoh Open Бедене сразится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с люксембуржцем Жилем Мюллером.