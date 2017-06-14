Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30070018/
14 июня 2017, 14:33 | Теннис | GoTennis.ru

Ежи Янович получил предупреждение за нецензурную брань на турнире в Штутгарте

Польский теннисист Ежи Янович получил предупреждение от судьи за нецензурную брань во время матча первого круга турнира в Штутгарте.

Польский теннисист Ежи Янович получил предупреждение от судьи за нецензурную брань во время матча первого круга турнира в Штутгарте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я просто прочитал слово “бургер” на рекламном щите. Мне нравятся бургеры. Я что, не могу поговорить сам с собой?», — приводит слова Яновича журналист Симон Харинг в своём микроблоге на сервисе Twitter.

После этого судья на вышке спросила спортсмена, почему он не читает и другие рекламные щиты, например, Mercedes. На что он ей ответил: «А вы что, Ангела Меркель?».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Ricoh Open. Карина Виттхёфт взяла верх над Камилой Джорджи

Миша Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Альяж Бедене продолжает выступление на соревнованиях в Хертогенбосе