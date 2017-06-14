Ежи Янович получил предупреждение за нецензурную брань на турнире в Штутгарте
Польский теннисист Ежи Янович получил предупреждение от судьи за нецензурную брань во время матча первого круга турнира в Штутгарте.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я просто прочитал слово “бургер” на рекламном щите. Мне нравятся бургеры. Я что, не могу поговорить сам с собой?», — приводит слова Яновича журналист Симон Харинг в своём микроблоге на сервисе Twitter.
После этого судья на вышке спросила спортсмена, почему он не читает и другие рекламные щиты, например, Mercedes. На что он ей ответил: «А вы что, Ангела Меркель?».
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