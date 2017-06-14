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https://sport.mail.ru/news/tennis/30069794/
14 июня 2017, 14:32 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска может пропустить весь травяной сезон из-за вируса

Десятая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, борется с вирусной инфекцией, из-за которой может пропустить весь травяной сезон. Об этом сообщил её спарринг-партнёр и будущий муж Давид Цельт изданию se.pl.

Десятая ракетка мира полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> борется с вирусной инфекцией <nobr>из-за </nobr>которой может пропустить весь травяной сезон. Об этом сообщил её <nobr>спарринг-партнёр</nobr> и будущий муж Давид <span class=error>Цельт</span> изданию se.pl. Увеличить
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Спортсменка уже снялась с турнира в Хертогенбосе, который стартовал на этой неделе, и не уверена, что успеет восстановиться к соревнованиям в Бирмингеме, которые пройдут на следующей неделе. По словам Цельта, она не тренируется с Открытого чемпионата Франции, где проиграла в третьем круге соревнований.
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