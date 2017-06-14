Агнешка Радваньска может пропустить весь травяной сезон из-за вируса

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Спортсменка уже снялась с турнира в Хертогенбосе, который стартовал на этой неделе, и не уверена, что успеет восстановиться к соревнованиям в Бирмингеме, которые пройдут на следующей неделе. По словам Цельта, она не тренируется с Открытого чемпионата Франции, где проиграла в третьем круге соревнований.