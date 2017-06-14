Агнешка Радваньска может пропустить весь травяной сезон из-за вируса
Десятая ракетка мира, полька Агнешка Радваньска, борется с вирусной инфекцией,
из-за которой может пропустить весь травяной сезон. Об этом сообщил её спарринг-партнёр и будущий муж Давид Цельт изданию se.pl.
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Спортсменка уже снялась с турнира в Хертогенбосе, который стартовал на этой неделе, и не уверена, что успеет восстановиться к соревнованиям в Бирмингеме, которые пройдут на следующей неделе. По словам Цельта, она не тренируется с Открытого чемпионата Франции, где проиграла в третьем круге соревнований.
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