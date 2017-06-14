Каролина Плишкова основала благотворительный фонд для борьбы с детской онкологией

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Для первого сбора чешка организовала выставочный турнир, в котором приняли участие олимпийская чемпионка, лыжница Катержина Нойманова, молодая теннисистка Петра Навратилова, словацкий футболист Карол Кисел и телеведущий Михал Грдличка.

Они провели несколько матчей и пообщались с детьми. Всего им удалось собрать 200 тысяч крон, которые были направлены в отделение детской онкологии медицинского центра в Праге.