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https://sport.mail.ru/news/tennis/30067138/
14 июня 2017, 11:45 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова основала благотворительный фонд для борьбы с детской онкологией

Чешская теннисистка Каролина Плишкова основала благотворительный фонд, который будет собирать средства для борьбы с детской онкологией. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> основала благотворительный фонд который будет собирать средства для борьбы с детской онкологией. Об этом сообщает официальный сайт WTA. Увеличить
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Для первого сбора чешка организовала выставочный турнир, в котором приняли участие олимпийская чемпионка, лыжница Катержина Нойманова, молодая теннисистка Петра Навратилова, словацкий футболист Карол Кисел и телеведущий Михал Грдличка.

Они провели несколько матчей и пообщались с детьми. Всего им удалось собрать 200 тысяч крон, которые были направлены в отделение детской онкологии медицинского центра в Праге.
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