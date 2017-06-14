Каролина Плишкова основала благотворительный фонд для борьбы с детской онкологией
Чешская теннисистка Каролина Плишкова основала благотворительный фонд, который будет собирать средства для борьбы с детской онкологией. Об этом сообщает официальный сайт WTA.
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Для первого сбора чешка организовала выставочный турнир, в котором приняли участие олимпийская чемпионка, лыжница Катержина Нойманова, молодая теннисистка Петра Навратилова, словацкий футболист Карол Кисел и телеведущий Михал Грдличка.
Они провели несколько матчей и пообщались с детьми. Всего им удалось собрать 200 тысяч крон, которые были направлены в отделение детской онкологии медицинского центра в Праге.
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