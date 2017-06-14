Надаль не выступит на турнире в Лондоне по рекомендации врача

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Перед Открытым чемпионатом Франции испанец взял титулы в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде.

«Очень сожалею, но не смогу сыграть на следующей неделе. Мне грустно принимать это решение, потому что я люблю этот турнир в 2008 году и каждый раз после выступления в Лондоне я доходил до финала Уимблдона.