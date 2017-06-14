Надаль не выступит на турнире в Лондоне по рекомендации врача
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе в 10-й раз выиграл «Ролан Гаррос», по рекомендации врачей отказался от участия в стартующем 17 июня турнире в Лондоне, чтобы отдохнуть.
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Перед Открытым чемпионатом Франции испанец взял титулы в
«Очень сожалею, но не смогу сыграть на следующей неделе. Мне грустно принимать это решение, потому что я люблю этот турнир в 2008 году и каждый раз после выступления в Лондоне я доходил до финала Уимблдона.
Я надеялся, что буду готов, но после долгого грунтового сезона и оставленных на «Ролан Гаррос» эмоций я поговорил со своей командой, с врачом и решил, что мой организм нуждается в отдыхе, если я хочу сыграть на Уимблдоне. Сожалею и надеюсь сыграть здесь в следующем году, — приводит слова Надаля
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