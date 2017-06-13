Младенович вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Одзаки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Младенович семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Одзаки один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе Младенович сыграет с белоруской Александрой Саснович.