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13 июня 2017, 22:13 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Одзаки

Француженка Кристина Младенович, получившая от организаторов второй номер посева, вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв японку Рису Одзаки со счётом 7:5, 6:1.

Француженка Кристина Младенович получившая от организаторов второй номер посева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе в двух сетах обыграв японку Рису <span class=error>Одзаки</span> со счётом 7:5 6:1. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Младенович семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Одзаки один эйс, две ошибки на подаче и один брейк.

За выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе Младенович сыграет с белоруской Александрой Саснович.
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