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https://sport.mail.ru/news/tennis/30063734/
13 июня 2017, 22:07 | Теннис | Спорт-Экспресс

Томич, Шарди и Хаас вышли во второй круг турнира в Штутгарте

В матче первого круга турнира в Штутгарте австралиец Бернард Томич обыграл француза Стефана Робера со счетом 6:1, 5:7, 6:2.

В матче первого круга турнира в Штутгарте австралиец <span class=error>Бернард</span> <span class=error>Томич</span> обыграл француза <span class=error>Стефана</span> <span class=error>Робера</span> со счетом 6:1 5:7 6:2. Увеличить
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Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 630 785 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Шарди (Франция) — Майер (Германия) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1).

Хаас (Германия, WC) — Эрбер (Франция) — 6:3, 4:6, 7:5.

Томич (Австралия) — Робер (Франция) — 6:1, 5:7, 6:2.
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