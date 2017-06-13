Томич, Шарди и Хаас вышли во второй круг турнира в Штутгарте
В матче первого круга турнира в Штутгарте австралиец Бернард Томич обыграл француза Стефана Робера со счетом 6:1, 5:7, 6:2.
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Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 630 785 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Шарди (Франция) — Майер (Германия) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1).
Хаас (Германия, WC) — Эрбер (Франция) — 6:3, 4:6, 7:5.
Томич (Австралия) — Робер (Франция) — 6:1, 5:7, 6:2.
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