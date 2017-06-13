Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30063203/
13 июня 2017, 21:05 | Теннис | Чемпионат.com

Типсаревич и Козлов вышли во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе

Сербский теннисист Янко Типсаревич вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв японца Юити Сугиту со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:0.

Сербский теннисист <span class=error>Янко</span> Типсаревич вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе в трёх сетах обыграв японца <span class=error>Юити</span> <span class=error>Сугиту</span> со счётом 7:6 (7:5) 3:6 6:0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Типсаревич семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Сугиты три эйса, две ошибки на подаче и три брейка.

За выход в четвертьфинал Типсаревич сыграет с первым сеяным хорватом Марином Чиличем.

В другом матче первого круга американец Стефан Козлов (WC) в трёх сетах взял верх над представляющим Германию Дастином Брауном со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Следующим соперником Козлова будет хорват Иво Карлович (3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото