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13 июня 2017, 18:55 | Теннис | Р-Спорт

Швейцарец Вавринка возглавит посев на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка возглавит посев на теннисном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 18 по 24 сентября, сообщается на официальном сайте соревнования.

Третья ракетка мира швейцарец <span class=error>Станислас</span> <span class=error>Вавринка</span> возглавит посев на теннисном турнире в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> который пройдет с 18 по 24 сентября сообщается на официальном сайте соревнования. Увеличить
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Организаторы турнира объявили, что финалист завершившегося в воскресенье Открытого чемпионата Франции Вавринка подтвердил свое участие в соревнованиях и во второй раз подряд сыграет в Санкт-Петербурге. Швейцарец в прошлом году дошел на турнире до финала, в котором уступил представителю Германии Александру Звереву.

«Я с нетерпением жду своего возвращения в Санкт-Петербург. Мне все здесь очень понравилось в прошлом году — организация турнира, шоу на корте, отель, в котором мы жили, все было просто потрясающе. Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге, может быть, даже лучше, чем в прошлом году», — сказал Вавринка.
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