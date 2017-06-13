Швейцарец Вавринка возглавит посев на теннисном турнире в Санкт-Петербурге
Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка возглавит посев на теннисном турнире в
Санкт-Петербурге, который пройдет с 18 по 24 сентября, сообщается на официальном сайте соревнования.
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Организаторы турнира объявили, что финалист завершившегося в воскресенье Открытого чемпионата Франции Вавринка подтвердил свое участие в соревнованиях и во второй раз подряд сыграет в
«Я с нетерпением жду своего возвращения в
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