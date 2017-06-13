Швейцарец Вавринка возглавит посев на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

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Организаторы турнира объявили, что финалист завершившегося в воскресенье Открытого чемпионата Франции Вавринка подтвердил свое участие в соревнованиях и во второй раз подряд сыграет в Санкт-Петербурге. Швейцарец в прошлом году дошел на турнире до финала, в котором уступил представителю Германии Александру Звереву.