Александр Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Хертегенбоше
13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александр Саснович успешно стартовала на теннисном турнире с призовым фондом $226,750 тыс. в Хертегенбоше, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом круге минчанка была сильнее представительницы России Анны Калинской — 6:3, 6:4. Во втором круге белоруска сыграет с победительницей встречи Риса Одзаки (Япония) — Кристина Младенович (Франция).
В другом турнире категории ИТФ в Венгрии в стартовом раунде белоруска Вера Лапко обыграла Чаглу Буюкакчай из Турции — 5:7, 7:6, 7:6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter