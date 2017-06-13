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https://sport.mail.ru/news/tennis/30061755/
13 июня 2017, 18:13 | Теннис | БЕЛТА

Александр Саснович успешно стартовала на теннисном турнире в Хертегенбоше

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александр Саснович успешно стартовала на теннисном турнире с призовым фондом $226,750 тыс. в Хертегенбоше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге <span class=error>минчанка</span> была сильнее представительницы России Анны <span class=error>Калинской</span> — 6:3 6:4. Увеличить
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В первом круге минчанка была сильнее представительницы России Анны Калинской — 6:3, 6:4. Во втором круге белоруска сыграет с победительницей встречи Риса Одзаки (Япония) — Кристина Младенович (Франция).

В другом турнире категории ИТФ в Венгрии в стартовом раунде белоруска Вера Лапко обыграла Чаглу Буюкакчай из Турции — 5:7, 7:6, 7:6.

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