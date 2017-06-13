Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив Беннето
Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трех сетах уступив «лаки лузеру», французу Жюльену Беннето, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).
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Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Донской семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из двенадцати
За выход в четвертьфинал Беннето сыграет с соотечественником Николя Маю, получившим от организаторов седьмой номер посева.
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