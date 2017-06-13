Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив Беннето

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Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Донской семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Беннето четырнадцать эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Беннето сыграет с соотечественником Николя Маю, получившим от организаторов седьмой номер посева.