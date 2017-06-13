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https://sport.mail.ru/news/tennis/30061568/
13 июня 2017, 18:00 | Теннис | Чемпионат.com

Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив Беннето

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трех сетах уступив «лаки лузеру», французу Жюльену Беннето, со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе в трех сетах уступив лаки <span class=error>лузеру</span> французу <span class=error>Жюльену</span> <span class=error>Беннето</span> со счётом 6:3 4:6 6:7 (5:7). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Донской семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Беннето четырнадцать эйсов, пять ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Беннето сыграет с соотечественником Николя Маю, получившим от организаторов седьмой номер посева.
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