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https://sport.mail.ru/news/tennis/30061417/
13 июня 2017, 17:45 | Теннис | Чемпионат.com

Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Листер

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв шведку Корнелию Листер, начинавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:4.

Российская теннисистка Наталья <span class=error>Вихлянцева</span> вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе в двух сетах обыграв шведку <span class=error>Корнелию</span> <span class=error>Листер</span> начинавшую соревнования с квалификации со счётом 6:1 6:4. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 13 минут. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Листер пять эйсов и три ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Андреа Петкович (Германия).
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