Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Листер

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Матч продолжался 1 час 13 минут. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Листер пять эйсов и три ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды, 3) — Андреа Петкович (Германия).