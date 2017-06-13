Евгения Родина отдала сопернице два гейма на старте турнира Ricoh Open

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За 55 минут, проведённых на корте, 80-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, сделала пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 22-летняя Като, находящаяся на 186-й строчке мировой табели о рангах, не подавала навылет и не допускала двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Ricoh Open Родина померится силами с победительницей игры словачки Доминики Цибулковой и немки Антонии Лоттнер.