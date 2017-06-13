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13 июня 2017, 16:59 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина отдала сопернице два гейма на старте турнира Ricoh Open

Российская теннисистка Евгения Родина преодолела барьер первого раунда соревнований в Хертогенбосе, победив в двух партиях японку Мию Като, — 6/1, 6/1.

Российская теннисистка Евгения Родина преодолела барьер первого раунда соревнований в Хертогенбосе победив в двух партиях японку <span class=error>Мию</span> <span class=error>Като</span> — 6/1 6/1. Увеличить
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За 55 минут, проведённых на корте, 80-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, сделала пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 22-летняя Като, находящаяся на 186-й строчке мировой табели о рангах, не подавала навылет и не допускала двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге турнира Ricoh Open Родина померится силами с победительницей игры словачки Доминики Цибулковой и немки Антонии Лоттнер.
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