Ноттингем. Эшли Барти одержала волевую победу в первом раунде соревнований

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За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 21-летняя Эшли, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летняя Мариа, занимающая 92-ю строчку мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, сделала два эйса и три двойные ошибки. Австралийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге соревнований Aegon Open Nottingham Барти сразится с хорваткой Яной Фетт.