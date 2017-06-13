Ноттингем. Эшли Барти одержала волевую победу в первом раунде соревнований
Австралийская теннисистка Эшли Барти преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме, обыграв в трёх сетах немку Татьяну Мариа, — 4/6, 6/3, 6/0.
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За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 21-летняя Эшли, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летняя Мариа, занимающая 92-ю строчку мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, сделала два эйса и три двойные ошибки. Австралийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.
Во втором круге соревнований Aegon Open Nottingham Барти сразится с хорваткой Яной Фетт.
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