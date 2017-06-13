Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30060822/
13 июня 2017, 16:43 | Теннис | GoTennis.ru

Ноттингем. Эшли Барти одержала волевую победу в первом раунде соревнований

Австралийская теннисистка Эшли Барти преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме, обыграв в трёх сетах немку Татьяну Мариа, — 4/6, 6/3, 6/0.

Австралийская теннисистка <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме обыграв в трёх сетах немку Татьяну <span class=error>Мариа</span> — 4/6 6/3 6/0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 34 минуты, проведённые на корте, 88-я ракетка мира, 21-летняя Эшли, записала в свой актив по пять брейков и эйсов, один раз ошибившись при подаче. 29-летняя Мариа, занимающая 92-ю строчку мировой классификации, один раз взяла подачу оппонентки, сделала два эйса и три двойные ошибки. Австралийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.

Во втором круге соревнований Aegon Open Nottingham Барти сразится с хорваткой Яной Фетт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Джуди Маррей написала автобиографию

Евгения Родина отдала сопернице два гейма на старте турнира Ricoh Open

Ноттингем. Эшли Барти одержала волевую победу в первом раунде соревнований