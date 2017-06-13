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https://sport.mail.ru/news/tennis/30060617/
13 июня 2017, 16:29 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер первого круга соревнований в Хертогенбосе, победив в трёх сетах голландца Робина Хаазе, — 7/6 (5), 3/6, 6/3.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> преодолел барьер первого круга соревнований в Хертогенбосе победив в трёх сетах голландца <span class=error>Робина</span> <span class=error>Хаазе</span> — 7/6 (5) 3/6 6/3. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 17 минут. 65-я ракетка мира, 21-летний Даниил, реализовал один брейк-пойнт, сделал семь эйсов и пять раз ошибался при подаче. 30-летний Хаазе, находящийся на 43-й позиции в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента, выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Ricoh Open Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом.
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