Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер первого круга соревнований в Хертогенбосе, победив в трёх сетах голландца Робина Хаазе, — 7/6 (5), 3/6, 6/3.
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Матч продолжался 2 часа 17 минут. 65-я ракетка мира, 21-летний Даниил, реализовал один
Во втором раунде турнира Ricoh Open Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом.
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