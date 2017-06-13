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13 июня 2017, 16:24 | Теннис | GoTennis.ru

Ricoh Open. Анна Калинская не смогла пройти во второй круг соревнований

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Хертогенбосе, проиграв в двух сетах беларуске Александре Соснович, — 3/6, 4/6.

Российская теннисистка Анна <span class=error>Калинская</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Хертогенбосе проиграв в двух сетах <span class=error>беларуске</span> Александре <span class=error>Соснович</span> — 3/6 4/6. Увеличить
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За 1 час 24 минуты, проведённые на корте, 127-я ракетка мира, 18-летняя Анна, выполнила два эйса и не ошибалась при подаче. 23-летняя Александра, занимающая 90-е место в мировой классификации, сделала два брейка и три эйса, допустив пять двойных ошибок. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Во втором круге соревнований Ricoh Open Соснович сыграет с победительницей игры японки Рисы Одзаки и француженки Кристины Младенович.
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