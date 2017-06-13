Ноттингем. Мария Саккари одолела в трёх сетах Яну Чепелову
Греческая теннисистка Мария Саккари прошла во второй раунд турнира в Ноттингеме, победив в трёх партиях словачку Яну Чепелову, — 7/6 (3), 5/7, 7/6 (6).
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Матч продлился 2 часа 41 минуту. 98-я ракетка мира, 21-летняя Мария, сделала пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Чепелова, занимающая 95-ю позицию мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы, совершила один эйс и шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В поединке за выход в ¼ финала соревнований Aegon Open Nottingham Саккари померится силами либо с американкой Кристиной МакХэйл, либо с Анастасией Севастовой из Латвии.
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