Ноттингем. Мария Саккари одолела в трёх сетах Яну Чепелову

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Матч продлился 2 часа 41 минуту. 98-я ракетка мира, 21-летняя Мария, сделала пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 24-летняя Чепелова, занимающая 95-ю позицию мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу соперницы, совершила один эйс и шесть двойных ошибок. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В поединке за выход в ¼ финала соревнований Aegon Open Nottingham Саккари померится силами либо с американкой Кристиной МакХэйл, либо с Анастасией Севастовой из Латвии.