Донна Векич оказалась сильнее Шелби Роджерс на соревнованиях в Ноттингеме

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За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 70-я ракетка мира, 20-летняя Донна, записала на свой счёт три брейка, четыре подачи навылет и пять двойных ошибок. 24-летняя Роджерс, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу оппонентки, выполнила пять эйсов и один раз ошиблась на своей подаче. Хорватка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.