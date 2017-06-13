Донна Векич оказалась сильнее Шелби Роджерс на соревнованиях в Ноттингеме
Хорватская теннисистка Донна Векич преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме, обыграв в двух сетах американку Шелби Роджерс, — 6/4, 6/3.
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За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 70-я ракетка мира, 20-летняя Донна, записала на свой счёт три брейка, четыре подачи навылет и пять двойных ошибок. 24-летняя Роджерс, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу оппонентки, выполнила пять эйсов и один раз ошиблась на своей подаче. Хорватка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.
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