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13 июня 2017, 16:17 | Теннис | GoTennis.ru

Донна Векич оказалась сильнее Шелби Роджерс на соревнованиях в Ноттингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме, обыграв в двух сетах американку Шелби Роджерс, — 6/4, 6/3.

Хорватская теннисистка Донна <span class=error>Векич</span> преодолела барьер первого раунда турнира в Ноттингеме обыграв в двух сетах американку <span class=error>Шелби</span> <span class=error>Роджерс</span> — 6/4 6/3. Увеличить
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За 1 час 4 минуты, проведённые на корте, 70-я ракетка мира, 20-летняя Донна, записала на свой счёт три брейка, четыре подачи навылет и пять двойных ошибок. 24-летняя Роджерс, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, один раз взяла подачу оппонентки, выполнила пять эйсов и один раз ошиблась на своей подаче. Хорватка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.
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