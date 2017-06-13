Жиль Симон завершил борьбу на турнире в Штутгарте
Французский теннисист Жиль Симон не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Штутгарте, проиграв в двух партиях испанцу Фелисиано Лопесу, — 3/6, 3/6.
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За 1 час 25 минут матча 34-я ракетка мира, 32-летний Симон, дважды брал подачу оппонента и допустил одну двойную ошибку. 35-летний Фелисиано, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, сделал пять брейков и восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:2.
Во втором раунде турнира Mercedes Cup Лопес сыграет либо с немцем Флорианом Майером, либо с Жереми Шарди из Франции.
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