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13 июня 2017, 16:08 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Симон завершил борьбу на турнире в Штутгарте

Французский теннисист Жиль Симон не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Штутгарте, проиграв в двух партиях испанцу Фелисиано Лопесу, — 3/6, 3/6.

Французский теннисист <span class=error>Жиль</span> <span class=error>Симон</span> не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Штутгарте проиграв в двух партиях испанцу Фелисиано <span class=error>Лопесу</span> — 3/6 3/6. Увеличить
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За 1 час 25 минут матча 34-я ракетка мира, 32-летний Симон, дважды брал подачу оппонента и допустил одну двойную ошибку. 35-летний Фелисиано, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, сделал пять брейков и восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Испанец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 4:2.

Во втором раунде турнира Mercedes Cup Лопес сыграет либо с немцем Флорианом Майером, либо с Жереми Шарди из Франции.
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