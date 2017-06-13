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https://sport.mail.ru/news/tennis/30059968/
13 июня 2017, 15:52 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Маркос Багдатис не смог завершить поединок против Филиппа Кольшрайбера

Киприот Маркос Багдатис не сумел доиграть матч первого раунда турнира в Штутгарте против немца Филиппа Кольшрайбера. Игра была остановлена после первого сета, который со счётом 6/1 выиграл последний. Причины отказа Маркоса на данный момент неизвестны.

Киприот <span class=error>Маркос</span> Багдатис не сумел доиграть матч первого раунда турнира в Штутгарте против немца Филиппа Кольшрайбера. Игра была остановлена после первого сета который со счётом 6/1 выиграл последний. Причины отказа <span class=error>Маркоса</span> на данный момент неизвестны. Увеличить
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За 34 минуты, проведённые на корте, 63-я ракетка мира, 31-летний Багдатис, не подавал навылет и допустил две двойные ошибки. 33-летний Филипп, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. Немец сократил отставание в личных встречах игроков — 3:5.

Во втором круге соревнований Mercedes Cup Кольшрайбер сразится с американцем Стивом Джонсоном.
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