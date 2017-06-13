Хертогенбос. Кирстен Флипкенс отдала Мэдисон Бренгл три гейма
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прошла во второй раунд турнира в Хертогенбосе, переиграв в двух сетах американку Мэдисон Бренгл, — 6/1, 6/2.
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За 49 минут, проведённых на корте, 75-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Кирстен, сделала четыре брейка и один эйс, один раз ошибившись при подаче. 27-летняя Бренгл, занимающая 83-ю позицию в мировой классификации, не подавала навылет и допустила две двойные ошибки. Бельгийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 2:0.
В матче за выход в четвертьфинал соревнований Флипкенс сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
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