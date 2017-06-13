Адриан Маннарино выиграл свой стартовый матч на турнире в Хертогенбосе

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Поединок продлился 1 час 12 минут. 62-я ракетка мира, 28-летний Адриан, реализовал четыре брейк-пойнта и не ошибался при подаче. 23-летний Томпсон, занимающий 88-е место в мировой классификации, выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Маннарино на турнире Ricoh Open будет немец Александр Зверев.