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https://sport.mail.ru/news/tennis/30059509/
13 июня 2017, 15:30 | Теннис | GoTennis.ru

Адриан Маннарино выиграл свой стартовый матч на турнире в Хертогенбосе

Французский теннисист Адриан Маннарино прошёл во второй круг соревнований в Хертогенбосе, победив в двух сетах австралийца Джордана Томпсона, — 6/4, 6/1.

Французский теннисист Адриан <span class=error>Маннарино</span> прошёл во второй круг соревнований в Хертогенбосе победив в двух сетах австралийца <span class=error>Джордана</span> <span class=error>Томпсона</span> — 6/4 6/1. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 12 минут. 62-я ракетка мира, 28-летний Адриан, реализовал четыре брейк-пойнта и не ошибался при подаче. 23-летний Томпсон, занимающий 88-е место в мировой классификации, выполнил один эйс и допустил две двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Маннарино на турнире Ricoh Open будет немец Александр Зверев.
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