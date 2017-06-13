Адриан Маннарино выиграл свой стартовый матч на турнире в Хертогенбосе
Французский теннисист Адриан Маннарино прошёл во второй круг соревнований в Хертогенбосе, победив в двух сетах австралийца Джордана Томпсона, — 6/4, 6/1.
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Поединок продлился 1 час 12 минут. 62-я ракетка мира, 28-летний Адриан, реализовал четыре
Следующим соперником Маннарино на турнире Ricoh Open будет немец Александр Зверев.
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