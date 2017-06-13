Ricoh Open. Михаил Южный не справился с Танаси Коккинакисом

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За 1 час 16 минут поединка, 86-я ракетка мира, 34-летний Южный, трижды брал подачу соперника и один раз подал навылет. 21-летний Танаси, занимающий 993-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив пять брейков и 16 эйсов, три раза ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.

Во втором раунде соревнований Ricoh Open Коккинакис сразится с победителем игры россиянина Даниила Медведева и Робина Хаазе из Нидерландов.