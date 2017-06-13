Йоханна Конта вышла во второй раунд соревнований в Ноттингеме на отказе соперницы

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За 1 час 12 минут, проведённых на корте, восьмая ракетка мира, 26-летняя Йоханна, реализовала четыре брейк-пойнта и один раз ошиблась при подаче. 24-летняя Мур, занимающая 213-ю строчку мировой табели о рангах, сделала один эйс и десять двойных ошибок. Конта остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.

Во втором раунде соревнований Aegon Nottingham Open Конта сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.