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https://sport.mail.ru/news/tennis/30058995/
13 июня 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Йоханна Конта вышла во второй раунд соревнований в Ноттингеме на отказе соперницы

Британская теннисистка Йоханна Конта преодолела барьер первого круга турнира в Ноттингеме после отказа от продолжения борьбы своей соотечественницы Тары Мур. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/2, 3/0. Причины снятия Тары на данный момент неизвестны.

Британская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> преодолела барьер первого круга турнира в Ноттингеме после отказа от продолжения борьбы своей соотечественницы Тары <span class=error>Мур</span>. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/2 3/0. Причины снятия Тары на данный момент неизвестны. Увеличить
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За 1 час 12 минут, проведённых на корте, восьмая ракетка мира, 26-летняя Йоханна, реализовала четыре брейк-пойнта и один раз ошиблась при подаче. 24-летняя Мур, занимающая 213-ю строчку мировой табели о рангах, сделала один эйс и десять двойных ошибок. Конта остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 4:0.

Во втором раунде соревнований Aegon Nottingham Open Конта сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.
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