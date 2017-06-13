Йоханна Конта вышла во второй раунд соревнований в Ноттингеме на отказе соперницы
Британская теннисистка Йоханна Конта преодолела барьер первого круга турнира в Ноттингеме после отказа от продолжения борьбы своей соотечественницы Тары Мур. Игра была остановлена во втором сете при счёте 6/2, 3/0. Причины снятия Тары на данный момент неизвестны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 12 минут, проведённых на корте, восьмая ракетка мира, 26-летняя Йоханна, реализовала четыре
Во втором раунде соревнований Aegon Nottingham Open Конта сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter