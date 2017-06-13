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13 июня 2017, 14:29 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов покидает турнир в Штутгарте

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Штутгарте, проиграв в трёх сетах поляку Ежи Яновичу, — 4/6, 6/3, 3/6.

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Штутгарте проиграв в трёх сетах поляку Ежи Яновичу — 4/6 6/3 3/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 59 минут. 79-я ракетка мира, 26-летний Андрей, один раз взял подачу оппонента, сделал девять эйсов и шесть двойных ошибок. Его ровесник Ежи, занимающий 155-ю позицию в мировой классификации, реализовал два брейк-пойнта, совершил пять эйсов и пять раз ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Mercedes Cup Янович померится силами с болгарином Григором Димитровым.
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