Андрей Кузнецов покидает турнир в Штутгарте

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Поединок продлился 1 час 59 минут. 79-я ракетка мира, 26-летний Андрей, один раз взял подачу оппонента, сделал девять эйсов и шесть двойных ошибок. Его ровесник Ежи, занимающий 155-ю позицию в мировой классификации, реализовал два брейк-пойнта, совершил пять эйсов и пять раз ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Mercedes Cup Янович померится силами с болгарином Григором Димитровым.