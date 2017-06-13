Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Италии
Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга «Челленджера» в Кальтаниссетте (Италия), обыграв в двух партиях серба Мильяна Зекича, — 6/3, 6/4.
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 107-я ракетка мира, 19-летний Андрей, реализовал пять
Во втором раунде соревнований Рублёв сыграет либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с испанцем Хорди
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