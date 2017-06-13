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13 июня 2017, 14:13 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Италии

Российский теннисист Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга «Челленджера» в Кальтаниссетте (Италия), обыграв в двух партиях серба Мильяна Зекича, — 6/3, 6/4.

Российский теннисист Андрей <span class=error>Рублёв</span> преодолел барьер первого круга Челленджера в Кальтаниссетте (Италия) обыграв в двух партиях серба <span class=error>Мильяна</span> <span class=error>Зекича</span> — 6/3 6/4. Увеличить
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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 107-я ракетка мира, 19-летний Андрей, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и трижды ошибался при подаче. 28-летний Зекич, занимающий 212-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента, совершил один эйс и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Рублёв сыграет либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с испанцем Хорди Сампером-Монтаной.
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