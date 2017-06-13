Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» в Италии

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За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 107-я ракетка мира, 19-летний Андрей, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и трижды ошибался при подаче. 28-летний Зекич, занимающий 212-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу оппонента, совершил один эйс и три двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.