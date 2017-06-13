Хертогенбос. Анетт Контавейт сломила сопротивление Кристины Плишковой
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прошла во второй раунд турнира в Хертогенбосе, переиграв в трёх сетах чешку Кристину Плишкову, — 6/7 (5), 6/3, 6/1.
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За 1 час 42 минуты матча 49-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, сделала шесть брейков и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 25-летняя Плишкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу соперницы, совершила семь эйсов и столько же двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Во втором круге соревнований Ricoh Open Контавейт сразится с победительницей игры бельгийки Кирстен Флипкенс и американки Мэдисон Бренгл.
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