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https://sport.mail.ru/news/tennis/30058563/
13 июня 2017, 14:13 | Теннис | GoTennis.ru

Хертогенбос. Анетт Контавейт сломила сопротивление Кристины Плишковой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прошла во второй раунд турнира в Хертогенбосе, переиграв в трёх сетах чешку Кристину Плишкову, — 6/7 (5), 6/3, 6/1.

Эстонская теннисистка <span class=error>Анетт</span> Контавейт прошла во второй раунд турнира в Хертогенбосе переиграв в трёх сетах чешку Кристину <span class=error>Плишкову</span> — 6/7 (5) 6/3 6/1. Увеличить
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За 1 час 42 минуты матча 49-я ракетка мира, 21-летняя Анетт, сделала шесть брейков и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 25-летняя Плишкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу соперницы, совершила семь эйсов и столько же двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором круге соревнований Ricoh Open Контавейт сразится с победительницей игры бельгийки Кирстен Флипкенс и американки Мэдисон Бренгл.
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