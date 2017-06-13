Рафаэль Первый. Король грунта вернул себе корону

La Décima

La Décima. Это слово за несколько дней выучили многие любители тенниса. В переводе с испанского оно означает «десятый». Именно столько титулов теперь есть в активе Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». На самом деле это число сопровождает весь грунтовый сезон. Надаль 10 раз покорил Монте-Карло и Барселону, а теперь одержал юбилейную победу и на главном соревновании на песке. Впервые испанец выиграл в Париже в 2005 году через несколько дней после своего 19-летия. За 12 лет он потерпел всего два поражения — от Робина Сёдерлинга в 2009 году и от Новака Джоковича в 2015-м. В прошлом сезоне Надалю пришлось сняться перед игрой третьего круга из-за травмы. Он сказал, что в тот момент принял одно из самых сложных решений в своей карьере.

В 2015-м Рафаэль потерпел шесть поражений на грунте. Так часто он не уступал на своём любимом покрытии с сезона-2003, когда ему было всего 17. Что ещё более показательно: всего в одном матче был решающий сет. В пяти случаях Надаля переигрывали достаточно легко. В родном Мадриде Энди Маррей отдал ему всего пять геймов, а на «Ролан Гаррос» испанца уверенно победил Новак Джокович. Рафаэль уже не тот? Тогда этим вопросом задавались многие журналисты и любители тенниса. Надаль стал больше ошибаться, хуже передвигаться и, соответственно, хуже подходить к мячам, а именно отличная скорость и прекрасная физическая подготовка сделали его королём грунта. Выполнить удар навылет против испанца очень трудно, ведь он покрывает практически весь корт и всегда может выполнить из обороны или обводящий с сумасшедшим вращением, или свечу. Но два года назад Надаль не был похож на себя образца 2005−2013 годов, когда он проигрывал буквально один-два матча за сезон, а то и вовсе проводил грунтовую серию без поражений.

Возвращение Короля

Он стал уязвим, и этим стали пользоваться не только топ-игроки. Середняки тоже стали понимать, что обыграть Рафу на грунте возможно. Дважды за сезон его победил Фабио Фоньини, затем это удалось Пабло Куэвасу. Надаль приближался к 30-летнему юбилею, и с учётом большого количества травм и довольно частых перерывов в карьере немногие верили, что испанец сумеет вернуться на свой уровень. В сезоне-2016 у него было несколько поражений другого рода. Надаль играл лучше и проигрывал в борьбе, но здесь выявилась другая проблема: испанец потерял уверенность в себе. По крайней мере так казалось со стороны. У каждого игрока бывают неудачные дни, но топ-теннисиста отличает то, что он умеет, несмотря на не самый высокий уровень игры, перебороть соперника, выигрывая ключевые мячи.



Рафаэль этим всегда отличался. Он спасал таким образом десятки сетов и матчей. У него неизменно присутствовала звериная хватка, позволявшая брать самые главные очки. Но в 2016 году показалось, что этой уверенности больше нет. Он играл неплохо, но упускал победу в тех матчах, в которых наверняка бы добился успеха пару лет назад. Порой он слишком отходил в оборону и давал сопернику самому диктовать условия, иногда брал инициативу в свои руки, но допускал ошибки. Несколько подряд поражений в равных упорных матчах настораживали — Надаль не был таким в свои лучшие годы. Однако сам Рафаэль и его команда никогда не переставали верить, что испанец сможет снова стать непобедимым на грунте. И он стал! После 10 титулов в Монте-Карло и Барселоне, а также пятого триумфа в Мадриде он пронёсся по Парижу, словно ураган, и с лёгкостью выиграл семь матчей, отдав в сумме всего 35 геймов! Никто даже не сумел толком его проверить! Возможно, так хорошо Надаль вообще никогда не играл. Поздравляя его болельщиков с 10-м титулом, вспомним все титулы Рафаэля в столице Франции.

2005. Начало

Надаль впервые сыграл в Париже, но при этом уже был пятой ракеткой мира. Рафаэль стремительно прогрессировал и уже имел за плечами пять грунтовых титулов в том сезоне. На своём дебютном «Ролан Гаррос» он считался одним из фаворитов и оправдал свой статус. В полуфинале в день рождения Рафаэль победил Роджера Федерера, а затем завоевал свой первый титул, обыграв Мариано Пуэрту.

2006. Новая битва с Федерером

Через год Надаль уже был второй ракеткой мира и главным претендентом на победу. У него было два непростых матча на ранней стадии с Полем-Анри Матьё и Ллейтоном Хьюиттом, а в финале он даже уступил Федереру первый сет 6:1. Правда, следующие три партии достались фавориту.

2007. Хет-трик

Третий титул пришёл чуть легче. Ни молодой Хуан-Мартин дель Потро, ни будущий тренер Надаля Карлос Мойя, ни главный соперник Новак Джокович не смогли что-либо противопоставить Королю грунта. В финале опять был Федерер, опять четыре сета, но победа снова пришла к Рафаэлю.

2008. 21 выигранный сет

Первая чистая победа. Надаль очень легко прошёл по сетке и не отдал ни одной партии. Вновь Джокович в полуфинале и Федерер в финале, но на сей раз Роджер не смог выиграть даже партию. Более того, Рафаэль выиграл третий сет 6:0, а на церемонии награждения даже извинился перед зрителями, что решающий матч получился таким однобоким.

2009. Сенсация

В 2009-м Надаль впервые играл в Париже в статусе первой ракетки мира. Первые три матча ему, как и почти всегда, дались очень легко. Сомнений в пятой подряд победе было мало, но Робин Сёдерлинг сделал почти невозможное. Швед действовал отменно, постоянно атаковал и просто задавил Рафаэля своей мощью. Робин одержал сенсационную победу в четырёх сетах. Весь мир узнал, что Надаля можно обыграть на «Ролан Гаррос»!

2010. Реванш

Через год испанец и швед сыграли в финале. Никаких трудностей до решающего матча у Рафаэля не было, да и в седьмой игре Надаль победил достаточно убедительно — в трёх партиях. Есть пятая победа на парижских кортах!

2011. Шок от Иснера

Проиграть в первом круге Джону Иснеру? Это казалось невероятным, но Надаль едва не зачехлил ракетку уже на самом старте турнира, при этом победить его мог теннисист, для которого грунт является самым неудобным покрытием. Это был как раз один из тех матчей, когда нужно проявлять характер и звериную хватку. Рафаэль уступал 1−2 по партиям, но сумел взять верх, а до финала ни одного сета он больше не отдал. В решающем матче он играл с Федерером. Швейцарцу удалось навязать борьбу, три сета были очень упорными, однако успех опять пришёл к Надалю.

2012. Начало противостояния с Джоковичем

Да, с Новаком Рафаэль играл и раньше, но в 2012-м они впервые сразились в финале. До него Надаль не встретил никакого сопротивления, а в решающем матче серб, уступая 0−2, выиграл один сет и повёл с брейком в четвёртой партии. Новак перехватил инициативу, но в этот момент пошёл дождь, доигровку перенесли на понедельник, а на следующий день Надаль тут же отыграл подачу и добился победы в четырёх сетах. Тем не менее Джокович показал, что может тягаться с фаворитом.

2013. Триллер, битва, драма

В сезоне-2013 Новак это уже наглядно доказал. Их потрясающий триллер в полуфинале стал украшением всего сезона. Надаль добился тяжелейшей победы со счётом 9:7 в пятой партии. Непростыми были и некоторые другие встречи, но в финале Рафаэль уверенно переиграл Давида Феррера и завоевал восьмой титул.

2014. Две волевые победы

Джокович и Феррер опять встали на пути Надаля в 2014 году. В обоих случаях Рафаэль одержал волевые победы. Особенно трудным стал финал с Новаком. Джокович, как и в двух предыдущих розыгрышах, достойно боролся с испанцем, но превзойти его так и не сумел.

2015. Второе поражение

Мы уже говорили, что Надаль в том сезоне, чуть ли не впервые в карьере, не был главным претендентом на титул. Он просто играл хуже, чем раньше, и из-за этого опустился на седьмую строчку. Первые три матча в Париже он выиграл уверенно, затем в четырёх сетах победил Джека Сока, но в четвертьфинале не сумел взять ни партии у Джоковича. Впервые Надаля обыграли убедительно.

2016. Травма запястья

В 2016-м Рафаэль начал возвращаться на былой уровень. Шансы на 10-й титул казались высокими, и первые две победы только укрепили это ощущение, но перед матчем третьего раунда испанец был вынужден сняться из-за травмы запястья для того, чтобы не получить ещё более серьёзного повреждения. Надаль назвал это решение одним из самых трудных в карьере.

2017. La Décima

Решение трудное, но, как показало время, правильное. В сезоне-2017 Надаль хорош как никогда. Он вновь замечательно двигается, он допускает минимум ошибок, он уверен в себе, он точен в атаке, он хорош у сетки. Рафаэль вновь стал практически идеальным теннисистом для грунта. На прошедшем «Ролан Гаррос» никому не удалось даже близко найти хоть какие-то слабые места в его игре или понять, за счёт чего можно… нет, не обыграть, а хотя бы навязать борьбу. Надаль ещё никогда так легко не побеждал в Париже. Даже Доминик Тим — единственный человек, побеждавший Рафаэля на песке в этом сезоне, — на кортах «Ролан Гаррос» ничего не сумел предложить 10-кратному чемпиону турнира. А в финале был разгромлен Стэн Вавринка, который умеет играть и с Надалем, и в больших матчах в целом.